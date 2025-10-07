al rifugio enpa la festa degli animali

Il rifugio Enpa Monza di via San Damiano ha ospitato domenica la cinquantesima edizione della Giornata degli Animali e celebrato i 10 anni della sede. I visitatori sono stati seguiti passo dopo passo dai volontari, che li hanno accompagnati nei vari settori del rifugio. "In occasione della giornata degli animali ci siamo riuniti quasi tutti. In totale siamo circa 200 - ha raccontato Milena Meari, volontaria del canile -, queste giornate sono molto utili per far conoscere gli animali e il lavoro che facciamo". Lavoro prezioso che rende il canile rifugio di Monza un modello, come ha affermato il presidente Giorgio Riva: "Monza dal punto di vista turistico è famosa per l’autodromo, ma per gli ambientalisti è famosa per il nostro rifugio e la gestione che c’è dietro". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

