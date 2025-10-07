Lucca, 7 ottobre 2025 - Domani prende il via la 21esima edizione di LuBeC – Lucca Beni Culturali, la manifestazione promossa da Promo PA Fondazione che rappresenta un punto di riferimento nazionale e internazionale per l’innovazione e lo sviluppo del settore culturale, pubblico e privato. La giornata si apre con il convegno inaugurale introdotto da Gaetano Scognamiglio, presidente di Promo PA Fondazione. Dopo i saluti istituzionali del presidente della Regione Toscana, della Sovrintendente Angela Acordon e di Alfonsina Russo del Ministero della Cultura, il dibattito si concentra sul rapporto tra cultura e welfare, con la partecipazione di rappresentanti di ANCI, del Ministero della Cultura e della Regione Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Al Real Collegio via alla 21esima edizione di LuBeC