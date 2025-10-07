Al Qoelet in scena un Cyrano ponte tra due mondi diversi
LO SPETTACOLO. Il tour del Teatro Caverna riporta in città lo spettacolo «Cyrano dell’amore imperfetto». Una riscrittura originale del capolavoro di Rostand. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
