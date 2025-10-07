Al Mia cento storie più una

Ilgiornale.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sogni che si trasformano in miliardi di euro. È questo il mondo dell'audiovisivo: storie, idee, cronache che diventano film, serie, documentari, animazione e generano grandi fatturati. Per questo ogni anno, come recita il claim scelto, «Tutte le storie portano al Mia», il Mercato internazionale dell'audiovisivo la cui undicesima edizione è cominciata ieri a Roma a Palazzo Barberini, fino a venerdì. Un luogo dove si riuniscono i produttori di tutto il mondo per scambiarsi programmi ma anche idee e proposte su come sviluppare sempre di più il settore. Con oltre 80 eventi tra panel, conferenze, presentazioni di ricerche, seminari, workshop, tavole rotonde, vengono presentati 100 dei 500 progetti ricevuti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

al mia cento storie pi249 una

© Ilgiornale.it - Al Mia cento storie più una

In questa notizia si parla di: cento - storie

Dan Peterson ci regala cento storie per capire la “sua” Olimpia Milano - L’NBA è il campionato più invidiato al mondo, tutti vorrebbero avere un posto nella Lega dove i sogni si avverano, eppure ... ecodibergamo.it scrive

Cento storie e canzoni. Luca Barbarossa in concerto a Roma - Luca Barbarossa porta a teatro 'Cento storie per cento canzoni', il progetto nato dal libro omonimo pubblicato da La Nave di Teseo, giunto alla terza ristampa a un mese dall'uscita. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Mia Cento Storie Pi249