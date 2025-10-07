Al Mia cento storie più una

Sogni che si trasformano in miliardi di euro. È questo il mondo dell'audiovisivo: storie, idee, cronache che diventano film, serie, documentari, animazione e generano grandi fatturati. Per questo ogni anno, come recita il claim scelto, «Tutte le storie portano al Mia», il Mercato internazionale dell'audiovisivo la cui undicesima edizione è cominciata ieri a Roma a Palazzo Barberini, fino a venerdì. Un luogo dove si riuniscono i produttori di tutto il mondo per scambiarsi programmi ma anche idee e proposte su come sviluppare sempre di più il settore. Con oltre 80 eventi tra panel, conferenze, presentazioni di ricerche, seminari, workshop, tavole rotonde, vengono presentati 100 dei 500 progetti ricevuti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

