Al mercato si avvicina alla vittima e tenta la truffa con la tecnica dell’abbraccio | denunciata una ragazza

Anconatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FABRIANO - Si è avvicinata con modi affabili ad un anziano nel mercato di piazza Garibaldi, cercando di prenderlo sottobraccio. Il suo comportamento per fortuna non è passato inosservato ai poliziotti del Commissariato che sono prontamente intervenuti. La donna, ben vestita e dall’atteggiamento. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

