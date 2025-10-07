Al mercato si avvicina alla vittima e tenta la truffa con la tecnica dell’abbraccio | denunciata una ragazza
FABRIANO - Si è avvicinata con modi affabili ad un anziano nel mercato di piazza Garibaldi, cercando di prenderlo sottobraccio. Il suo comportamento per fortuna non è passato inosservato ai poliziotti del Commissariato che sono prontamente intervenuti. La donna, ben vestita e dall’atteggiamento. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: mercato - avvicina
Juventus, mercato infuocato: Sancho si avvicina, spunta Rashford
Aversa, Mottola lascia il M5S e si avvicina ai Moderati. Carratù: “Iniziato il mercato delle vacche”
Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani si avvicina, parla Comolli e svela tutto sul mercato bianconero!
Quanto vale oggi la Juventus? Diteci la vostra! Si avvicina il giorno dell’aggiornamento valori di mercato e i tifosi si scatenano Molti bianconeri sono tra i giocatori più discussi nel forum! Ecco l’attuale tendenza nei commenti… (ma occhio: la media non f - facebook.com Vai su Facebook
Mercato coperto, si avvicina riapertura dopo 2 anni di lavori | C’è avviso per assegnare spazi commerciali http://ow.ly/rgpL106nkYR [http://TuttOggi.info] #cronaca - X Vai su X
Fabriano, una donna gli si avvicina per derubarlo, la polizia la blocca - Vittima un anziano che si trovava al mercato e non riusciva ad allontanare la 30enne che ha precedenti per furto con la tecnica dell'abbraccio. Riporta msn.com
Mercato Saraceno: tenta di investire il rivale, travolge un vicino: arrestato 56enne - Un 56enne di origini albanesi, residente in zona Spinello è stato arrestato per tentato omicidio aggravato. Come scrive altarimini.it