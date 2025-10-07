Al di là del tempo e dello spazio | la prima sfilata di Chanel sotto Matthieu Blazy
In un momento storico in cui i centri gravitazionali non sono più gli stessi, di equilibri che cambiano, di pianeti che si riallineano e di altri che si eclissano, ritroviamo la strada nella bellezza. Quella della prima sfilata di Chanel firmata dal nuovo direttore creativo di Chanel Matthieu Blazy: un debutto cosmico, spettacolare come la scenografia allestita all’interno del Grand Palais, con i globi illuminati e la passerella di resina colorata come una galassia, tanto lucida da sembrare liquida. Una via lattea di look che ha fatto rivivere il passato libero e glorioso della fondatrice della Maison nella pienezza del presente, congiunzione astrale di due creatività affini come quella di Blazy e Gabrielle Chanel. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: tempo - spazio
L’abbraccio oscuro di due giganti increspa lo spazio-tempo e fa nascere un buco nero da 225 masse solari
Lewis Hamilton e la meditazione: «È solo quando ti prendi il tempo per fare spazio nella mente e metterti in ascolto che sai dove vuoi andare, e non ti perdi nei periodi più difficili»
Ora e Altrove. Comporre il Tempo nello Spazio
Paolo Nespoli: 'Lo spazio, il mio tempo più libero' #SkyInsider - X Vai su X
Questa domenica a Che Tempo Che Fa nello spazio dedicato all’attualità ospiteremo Cecilia Sala, con il suo libro “I figli dell’odio. La radicalizzazione di Israele, la distruzione della Palestina, l’umiliazione dell’Iran”. Vai su Facebook