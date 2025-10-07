al colosseo apre il passaggio di commodo il percorso reso celebre dal film il gladiatore

Lo si ricorda come l’imperatore gladiatore e tra i meno amati dal popolo romano, tanto che fu vittima di varie congiure, l’ultima delle quali andò a segno per mano del suo allenatore e gladiatore Narcisso: era Commodo e il suo nome viene ormai usato per denominare il passaggio, l’accesso regale al Colosseo perché è dove, secondo le fonti storiche, venne ucciso. Nel film Il Gladiatore è interpretato da uno straordinario Joaquin Phoenix. Pareti rivestite di marmo, di cui ancora si riconoscono le tracce, stucchi sulla volta con scene tratte dal mito di Dioniso e Arianna. Nicchie all’ingresso in cui compaiono scene legate agli spettacoli nell’arena: scene di caccia al cinghiale, combattimenti con orsi accompagnati da intrattenimenti di acrobati, inganni dietro le porte da cui fuoriescono animali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

