Al cinema Le stanze di Verdi | Giulio Scarpati in un ritratto inedito del compositore
(askanews) – Al cinema Le stanze di Verdi, docufilm diretto da Riccardo Marchesini, a cura di Pupi Avati, con protagonisti Giulio Scarpati e l’esperto di Verdi, Marco Corradi. Il film è liberamente ispirato al libro di Marco Corradi, Verdi non è di Parma (Persiani Editore), che ha aiutato a mappare i luoghi e le storie legate al Maestro, ed è stato realizzato con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission, da Giorgio Leopardi, sulla base di un soggetto e sceneggiatura di Tommaso Avati e Luca Pallanch. «È importante raccontare figure come Giuseppe Verdi – ha dichiarato Pupi Avati – per trasmettere valori e passioni autentiche, capaci di ispirare e di creare un legame profondo con il patrimonio artistico italiano. 🔗 Leggi su Amica.it
