Al Bano | I Coma Cose come me e Romina? No siamo agli antipodi

« Io e Romina come i ComaCose? Non abbiamo nulla in comune, abbiamo due stili musicali e due storie professionali completamente diversi. Chi ha inventato questa similitudine cercava un titolo ad effetto». Questo il commento di Al Bano Carrisi all’Adnkronos sulla separazione sentimentale e artistica dei ComaCose. Il Leone di Cellino, ora in vacanza i nipotini a Zagabria, spiega anche perché non ha duettato con loro allo scorso Festival di Sanremo. Colpa di Carlo Conti. Quando si doveva scegliere la cover e il duetto per la serata del venerdì, il maestro Enrico Melozzi, che ha guidato l’orchestra sanremese per la coppia durante il Festival, aveva contattato Al Bano per capire se volesse partecipare. 🔗 Leggi su Open.online
