Akanji Inter posto fisso per lo svizzero? La possibilità del riscatto aumenta secondo il Corriere dello Sport
Inter News 24 Akanji Inter, posto fisso per lo svizzero? Secondo il Corriere dello Sport i nerazzurri sono pronti ad acquistarlo a titolo definitivo. Manuel Akanji si è conquistato un posto da titolare fisso nell’ Inter, e la dirigenza nerazzurra sta già pensando di esercitare il diritto di riscatto per acquistarlo definitivamente al termine della stagione. Secondo Il Corriere dello Sport, l’arrivo del difensore svizzero a Milano è stato ben lungi dall’essere una decisione dell’ultimo minuto, nonostante il trasferimento si sia concretizzato solo a ridosso della chiusura della finestra estiva di mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com
Bobo #Vieri a Dazn: “L’#Inter ha fatto una mercato da 9 in pagella. Ha preso il miglior difensore al mondo disponibile sul mercato #Akanji più #Sucic che è molto forte. Pure #Esposito e #Bonny sono forti forti. Hanno fatto un grande lavoro i dirigenti nerazzurri”. - X Vai su X
La formazione ufficiale dei nerazzurri per Inter-Cremonese Finalmente Frattesi e Bonny! Barella in cabina di regia visto un Calhanoglu non al top a causa di una botta. In difesa tornano Akanji e De Vrij. #Inter #InterDipendenza #Formazione #SerieA #Int Vai su Facebook
