Akanji Inter piovono conferme sulla volontà di riscattarlo | già concordate le cifre col giocatore!
Inter News 24 Tutti i dettagli. L’arrivo di Manuel Akanji nel mercato Inter non ha suscitato subito entusiasmi unanimi, soprattutto dopo la partenza di Benjamin Pavard, il cui addio al club è arrivato all’ultimo giorno di mercato. Tuttavia, pochi si aspettavano che lo svizzero, ex Manchester City, avrebbe rapidamente conquistato un posto da titolare nella squadra di Cristian Chivu. Un adattamento veloce e determinante. Arrivato a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto, Akanji ha impressionato con le sue prestazioni solide e la sua adattabilità al gioco nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com
