Con la raccolta di materiale scolastico per le famiglie in difficoltà, a Ravenna “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola”. L’iniziativa, giunta al tredicesimo anno, grazie all’impegno dei volontari e alla generosità dei donatori, permette infatti di rifornire del necessario per affrontare l’anno scolastico iniziato da poco 232 famiglie per un totale di 446 studenti delle scuole primarie di primo e secondo grado e superiore. Nel 2024, numeri leggermente superiori, 251 nuclei familiari e 483 studenti. Anche se quest’anno cresce il materiale raccolto. La raccolta del materiale scolastico si è tenuta sabato 6 settembre in alcuni supermercati Esselunga, Conad e Famila della città e nei supermercati Conad del forese, a Sant’Alberto, Piangipane, San Pietro in Vincoli, Porto Fuori e Punta Marina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aiuto a studenti in difficoltà. Cresce il materiale raccolto