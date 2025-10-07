Aimo Moroni? Un maestro della cucina italiana e cultore della sua identità Il ricordo commosso dello chef stellato Claudio Sadler

Milano, 7 ottobre 2025 – " Aimo è stato per me un amico carissimo, un esempio, un grande maestro e un mentore che mi ha illuminato nelle mie scelte, che ancora oggi, porto avanti. È stato un pilastro della cucina italiana che ha tenuto sempre alla tradizione e all'eleganza del cibo, dando un'impronta nuova alla cucina, mantenendo fermi i gusti dell' italianità. Resterà sempre nella nostra mente per la sua simpatia, il suo rigore e la sua cultura del cibo e delle materie prime". È il ricordo di Claudio Sadler, chef e proprietario dell'omonimo ristorante una Stella Michelin di Milano. All'indomani della morte di Aimo Moroni, 91 anni – ne avrebbe compiuti 92 a gennaio – chef e anima, insieme alla moglie Nadia, dello storico ristorante milanese Il Luogo di Aimo e Nadia, lo chef milanese ricorda il suo primo incontro con quello che negli anni sarebbe diventato un amico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

