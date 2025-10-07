Ahsoka – Stagione 2 | le riprese sono concluse
Sembra che le riprese di Ahsoka – Stagione 2 siano effettivamente terminate, e la star Natasha Liu Bordizzo ha condiviso su Instagram una foto che anticipa il suo ritorno nei panni di Sabine Wren. Sebbene non appaia effettivamente nell’inquadratura, le ombre di Bordizzo e della co-protagonista Rosario Dawson (Ahsoka Tano) rivelano che entrambe le attrici indossano i costumi dei rispettivi personaggi. Anche la seconda foto sembra confermare che Bordizzo abbia terminato le riprese. Nel finale della prima stagione, diversi personaggi sono rimasti bloccati su Peridia quando il Grand’Ammiraglio Thrawn e le sue Sorelle della Notte sono fuggiti con Ezra Bridger nascosto sulla loro nave. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
