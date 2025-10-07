Ahsoka stagione 2 | conclusione delle riprese e anticipazioni
Le riprese della seconda stagione di Ahsoka sembrano essere concluse, come confermato da recenti aggiornamenti delle attrici coinvolte. In particolare, l’attrice Natasha Liu Bordizzo, interprete di Sabine Wren, ha condiviso sui social una foto che suggerisce il termine delle riprese, anche se non appare direttamente nell’immagine. Le ombre di Bordizzo e della collega Rosario Dawson, nei rispettivi costumi dei personaggi, sono un chiaro indizio del loro coinvolgimento nel progetto. stato attuale delle riprese e anticipazioni sulla seconda stagione. terminazione delle riprese e conferme ufficiali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: ahsoka - stagione
Ahsoka stagione 2 sarà la serie tv di star wars più importante e controversa
Eman esfandi mostra le sue abilità con il lightsaber per ahsoka stagione 2
Eman Esfandi è fantastico mentre mostra il suo allenamento con la spada laser per la seconda stagione di Ahsoka.
Ahsoka 2, Bryce Dallas Howard ha concluso le riprese dei suoi due episodi: "Saranno romatici ed epici" La regista ha terminato le riprese dei due episodi che dirigerà per la seconda stagione della serie Star Wars firmata da Dave Filoni Tutti i dettagli su emp Vai su Facebook
Ahsoka 2, confermata la fine delle riprese della serie Star Wars con una nuova foto dal set - Conclusi i lavori sul set dei nuovi episodi dello show, adesso inizierà il lungo lavoro di post- Riporta movieplayer.it
Ahsoka: le riprese della seconda stagione ricevono un importante aggiornamento - Le riprese della seconda stagione di Ahsoka ricevono un importante aggiornamento: ecco cosa cambia per la serie Star Wars attesa dai fan. Come scrive cinefilos.it