Ahsoka stagione 2 | conclusione delle riprese e anticipazioni

Jumptheshark.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le riprese della seconda stagione di Ahsoka sembrano essere concluse, come confermato da recenti aggiornamenti delle attrici coinvolte. In particolare, l’attrice Natasha Liu Bordizzo, interprete di Sabine Wren, ha condiviso sui social una foto che suggerisce il termine delle riprese, anche se non appare direttamente nell’immagine. Le ombre di Bordizzo e della collega Rosario Dawson, nei rispettivi costumi dei personaggi, sono un chiaro indizio del loro coinvolgimento nel progetto. stato attuale delle riprese e anticipazioni sulla seconda stagione. terminazione delle riprese e conferme ufficiali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

ahsoka stagione 2 conclusione delle riprese e anticipazioni

© Jumptheshark.it - Ahsoka stagione 2: conclusione delle riprese e anticipazioni

In questa notizia si parla di: ahsoka - stagione

Ahsoka stagione 2 sarà la serie tv di star wars più importante e controversa

Eman esfandi mostra le sue abilità con il lightsaber per ahsoka stagione 2

Eman Esfandi è fantastico mentre mostra il suo allenamento con la spada laser per la seconda stagione di Ahsoka.

ahsoka stagione 2 conclusioneAhsoka 2, confermata la fine delle riprese della serie Star Wars con una nuova foto dal set - Conclusi i lavori sul set dei nuovi episodi dello show, adesso inizierà il lungo lavoro di post- Riporta movieplayer.it

ahsoka stagione 2 conclusioneAhsoka: le riprese della seconda stagione ricevono un importante aggiornamento - Le riprese della seconda stagione di Ahsoka ricevono un importante aggiornamento: ecco cosa cambia per la serie Star Wars attesa dai fan. Come scrive cinefilos.it

Cerca Video su questo argomento: Ahsoka Stagione 2 Conclusione