Ahsoka stagione 2 | conclusione delle riprese e anticipazioni

Le riprese della seconda stagione di Ahsoka sembrano essere concluse, come confermato da recenti aggiornamenti delle attrici coinvolte. In particolare, l’attrice Natasha Liu Bordizzo, interprete di Sabine Wren, ha condiviso sui social una foto che suggerisce il termine delle riprese, anche se non appare direttamente nell’immagine. Le ombre di Bordizzo e della collega Rosario Dawson, nei rispettivi costumi dei personaggi, sono un chiaro indizio del loro coinvolgimento nel progetto. stato attuale delle riprese e anticipazioni sulla seconda stagione. terminazione delle riprese e conferme ufficiali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

