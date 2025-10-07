Ahsoka 2 confermata la fine delle riprese della serie Star Wars con una nuova foto dal set

Conclusi i lavori sul set dei nuovi episodi dello show, adesso inizierà il lungo lavoro di post-produzione che durerà fino al prossimo anno Natasha Liu Bordizzo ha appena confermato via social che le riprese della seconda stagione di Ahsoka si sono ufficialmente concluse. In un post su Instagram l'attrice ha condiviso delle foto dietro le quinte in cui si scorgono le sagome dei costumi - lasciando intendere che sia lei nei panni di Sabine Wren sia Rosario Dawson nella veste di Ahsoka si trovavano sul set insieme. Adesso, la produzione si concentrerà sul lungo lavoro di post-produzione utile ad inserire gli effetti visivi all'interno delle sequenze girate. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ahsoka 2, confermata la fine delle riprese della serie Star Wars con una nuova foto dal set

