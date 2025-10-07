Agropoli SA maltrattamenti e lesioni personali nei riguardi della moglie | arrestato un 37enne del posto

Zon.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 4 ottobre, ad Agropoli (SA), i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto un 37enne del posto indagato per maltrattamenti e lesioni personali nei riguardi della moglie che, da ultimo, veniva aggredita dall’uomo con un bastone da passeggio. L’indagato è stato tradotto presso la locale casa circondariale in attesa della prescritta convalida da parte del GIP del Tribunale di Vallo della Lucania. Il procedimento si trova in fase di indagini ed il fondamento dell’ipotesi accusatoria dovrà essere verificato nel corso delle ulteriori fasi processuali. 🔗 Leggi su Zon.it

agropoli sa maltrattamenti e lesioni personali nei riguardi della moglie arrestato un 37enne del posto

© Zon.it - Agropoli (SA), maltrattamenti e lesioni personali nei riguardi della moglie: arrestato un 37enne del posto

In questa notizia si parla di: agropoli - maltrattamenti

agropoli sa maltrattamenti lesioniAgropoli (SA), maltrattamenti e lesioni personali nei riguardi della moglie: arrestato un 37enne del posto - Il 4 ottobre, ad Agropoli (SA), i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto un 37enne del posto ... Si legge su zon.it

agropoli sa maltrattamenti lesioniAgropoli, picchia la moglie con un bastone: arrestato 37enne per maltrattamenti e lesioni - Nel pomeriggio di venerdì, ad Agropoli, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale compagnia hanno arrestato un 37enne, ... Segnala ilgiornalelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Agropoli Sa Maltrattamenti Lesioni