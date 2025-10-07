Agriturismi nel mirino dei Nas | conserve a rischio botulino e piscine sporche

Nelle ultime settimane il comando carabinieri per la Tutela della Salute Nas di Bologna ha intensificato i controlli sugli agriturismi presenti nelle cinque province di competenza.La maggior parte delle strutture ispezionate è risultata in regola, ma in tre casi i militari hanno riscontrato gravi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: agriturismi - mirino

Villaggi, street food e sanità nel mirino dei Nas: irregolare un terzo delle attività - Si è conclusa questa settimana la campagna denominata Healthy Summer 2025, avviata a giugno dai Carabinieri del NAS su indicazione del Ministero della Salute e del Comando Generale dell’Arma. Da cn24tv.it

Controlli dei Nas sullo street food a Ventotene, sequestrate conserve a rischio botulino - Esercizi commerciali, ambulanti, panifici, alberghi, pescherie, supermercati, farmacie. Scrive fanpage.it