Agrigento capitale della cultura ma senza parcheggi | ecco perché è un inferno vivere il centro città

Agrigento capitale italiana della cultura 2025 si appresta a chiudere un anno tutt'altro che mirabile senza che sia stato investito praticamente un solo euro nel miglioramento dei servizi forniti ai cittadini e ai turisti.Un esempio palpabile è quanto avviene per quello che riguarda i parcheggi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

