Agricoltura sociale ultime settimane | domande fino al 27 ottobre

Ultime settimane di tempo per partecipare a “Coltiviamo Agricoltura Sociale”: si chiudono il 27 ottobre i termini per la presentazione delle candidature alla decima edizione del bando promosso da Confagricoltura, Senior – L’età della Saggezza Onlus e Reale Foundation, in collaborazione con la Rete Fattorie Sociali e con il patrocinio del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. L’iniziativa premia tre progetti di agricoltura sociale con 40.000 euro ciascuno a fondo perduto e borse di studio per il Master in Agricoltura Sociale dell’Università di Roma Tor Vergata. 🔗 Leggi su Ildenaro.it