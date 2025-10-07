Agricoltura sociale ultime settimane | domande fino al 27 ottobre

Ildenaro.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultime settimane di tempo per partecipare a  “Coltiviamo Agricoltura Sociale”: si chiudono il 27 ottobre i termini per la presentazione delle candidature alla decima edizione del bando promosso da  Confagricoltura, Senior – L’età della Saggezza Onlus e Reale Foundation, in collaborazione con la Rete Fattorie Sociali e con il patrocinio del  ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.  L’iniziativa premia tre progetti di agricoltura sociale con  40.000 euro ciascuno  a fondo perduto e  borse di studio per il Master in Agricoltura Sociale dell’Università di Roma Tor Vergata. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: agricoltura - sociale

Marche, Consiglio: approvate norme su amianto, trasporto e agricoltura sociale

Ramarella capitale dell’agricoltura sociale nella Toscana sud

Fattoria Montepacini: "L’agricoltura sociale e la ristorazione continuano a crescere"

agricoltura sociale ultime settimaneCandidature al rush finale per “Coltiviamo agricoltura sociale” - L’Età della Saggezza Onlus e Reale Foundation, con il patrocinio del MASAF ... Segnala corrieredellacalabria.it

Agricoltura sociale - Fattorie sociali - La Direzione generale delle Politiche sociali, d'intesa con la Direzione Generale Politiche agricole, ha approvato con decreto n. regione.campania.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Agricoltura Sociale Ultime Settimane