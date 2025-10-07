Agricantus | Annarcord di Anna Mazzamauro inaugura la stagione di teatro comico
Al Teatro Agricantus di Palermo la nuova stagione parte dalla comicità a cui il direttore Vito Meccio ha sempre riservato una particolare attenzione rendendo onore alla tradizione comico-popolare italiana, senza però dimenticare la musica, la prosa e il teatro per ragazzi. Sulla scia dei percorsi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
