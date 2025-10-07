Aggressione sul bus 13 | controllore spintonato e finisce a terra

Ieri sera, intorno alle 19.45, i controllori di Amt erano impegnati nel controllo dei titoli di viaggio a bordo di un autobus della linea 13, all’altezza di via Canevari. All’improvviso, secondo una nota diffusa dal sindacato Ora, un passeggero, sprovvisto di biglietto valido, ha spintonato uno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

