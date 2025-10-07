Aggressione nella notte | capotreno e macchinista picchiati su un treno in Brianza

Un capotreno e un macchinista di Trenord in servizio sulla linea Milano Cadorna–Seveso sono stati aggrediti da un gruppo di persone. Il fatto è successo poco dopo la mezzanotte di oggi, martedì 7 ottobre.Il treno era partito da Milano Cadorna intorno alle 00:20 e l’aggressione, secondo le prime. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Grave aggressione sabato notte a Montesarchio: un ragazzo di 17 anni, colpito alla testa con una mazza da baseball, è ricoverato in coma farmacologico. Quattro giovani sono stati arrestati per tentato omicidio dopo una rissa fuori dalla discoteca Xue.

Notte di tensione, aggressione in piazza Venezia e minacce con coltello in piazza San Giovanni https://triesteallnews.it/2025/09/notte-di-tensione-aggressione-in-piazza-venezia-e-minacce-con-coltello-in-piazza-san-giovanni/…

Orsa, macchinista e capotreno aggrediti tra Milano e Seveso - Seveso sono stati aggrediti dopo la mezzanotte di lunedì 6 ottobre da "diversi individui" mentre erano in servizio sul treno numero 701 d ... Secondo msn.com

Due ferrovieri aggrediti a bordo di un treno in Brianza da un gruppo di adolescenti - Un macchinista e un capotreno intervenuti per fermare cinque ragazzini che stavano aprendo le porte sono stati colpiti con calci e pugni ... Da rainews.it