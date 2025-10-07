Aggressione nella notte | capotreno e macchinista picchiati su un treno in Brianza

Monzatoday.it | 7 ott 2025

Un capotreno e un macchinista di Trenord in servizio sulla linea Milano Cadorna–Seveso sono stati aggrediti da un gruppo di persone. Il fatto è successo poco dopo la mezzanotte di oggi, martedì 7 ottobre.Il treno era partito da Milano Cadorna intorno alle 00:20 e l’aggressione, secondo le prime. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

