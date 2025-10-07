aggressione in ditta ci sono tre indagati scattano le perquisizioni

Prato, 7 ottobre 2025 – Una violenta aggressione ai danni di un lavoratore straniero ha acceso i riflettori su un contesto ben più ampio di sfruttamento e tensioni sociali nel cuore del distretto tessile pratese. Dopo l’episodio, avvenuto il 16 settembre scorso davanti all’azienda tessile e stireria “L’Alba” in via delle Lame a Montemurlo, di proprietà albanese, la procura di Prato ha avviato un’indagine che ha portato nelle ultime ore a perquisizioni, sequestri e ispezioni in più immobili legati ai tre indagati. L’uomo aggredito, un trentenne del Bangladesh, stava partecipando a uno sciopero sindacale, indetto dai Sudd Cobas, assieme a colleghi, molti dei quali pachistani, per denunciare le condizioni di lavoro all’interno dell’azienda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

