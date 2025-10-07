La Spezia, 7 ottobre 2025 – "Un ennesimo episodio gravissimo ha scosso la Casa Circondariale di La Spezia nella giornata del 5 ottobre 2025: un detenuto di origine nordafricana ha aggredito un agente della Polizia Penitenziaria, colpendolo con un violentissimo pugno al volto e facendolo cadere rovinosamente a terra". Così il sindacato Osapp in una nota ieri sera. "Il collega è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di La Spezia, con un ematoma evidente alla zona frontale e all'occhio destro". Picchiato in carcere. Un agente in ospedale malmenato dal detenuto Il segretario regionale dell'Osapp, Rocco Meli, dichiara: ''È inaccettabile che, ancora una volta, a farne le spese siano solo e soltanto gli agenti della Polizia Penitenziaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aggressione in carcere, la denuncia del sindacato: “Pugno in faccia a un agente della polizia penitenziaria”