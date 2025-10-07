Aggressione alla troupe di È sempre Cartabianca | Parlate del genocidio! urlano i manifestanti pro-Pal a Bologna

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le telecamere di È sempre Cartabianca hanno ripreso gli scontri in diretta a Bologna, nel corso della manifestazione non autorizzata in favore della Palestina, e la troupe del programma di Rete4 è stata aggredita in diretta: "Parlate del genocidio, Dio ca*e". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: aggressione - troupe

Aggressione a troupe tv al Quarticciolo, arrestati due giovani

Aggressione alla troupe di 'Fuori dal coro' a San Giovanni di Ivrea, ci sono alcune persone fermate e poi denunciate

aggressione troupe 200 cartabiancaAggressione alla troupe di &#200; sempre Cartabianca: “Parlate del genocidio!”, urlano i manifestanti pro-Pal a Bologna - Le telecamere di È sempre Cartabianca hanno ripreso gli scontri in diretta a Bologna, nel corso della manifestazione non autorizzata in favore della Palestina ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Aggressione Troupe 200 Cartabianca