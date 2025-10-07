Aggredisce i passanti 45enne fermato dai carabinieri con spray al peperoncino
Nel pomeriggio di ieri, in Piazza San Cosimato a Roma, un uomo, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche, ha aggredito una donna e alcuni passanti. Sul posto, per fermarlo, sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Roma Bravetta. L'arrestoL’uomo, nel. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: aggredisce - passanti
Molesta i passanti, poi aggredisce agenti e sanitari: fermato uno straniero
Como, 32enne ubriaco molesta i passanti e aggredisce gli agenti: denunciato ed espulso dall’Italia
Olbia, aggredisce passanti e carabinieri: bloccato con il taser, muore in ambulanza
Bari, aggredisce i poliziotti armato di coltello: arrestato 20enne Un 20enne è stato arrestato a Bari per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver minacciato i passanti con un coltello. L’intervento della Polizia di Stato in via Cesare Battisti ha evitato gravi cons - facebook.com Vai su Facebook
Esagitato in strada a Torino Barriera di Milano: armato di forbici minaccia i passanti, poi aggredisce sanitari e carabinieri https://ift.tt/tInCvdY - X Vai su X
Aggredisce l’ex moglie sul posto di lavoro con un coltello da cucina: arrestato per tentato omicidio - È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio l'ex marito della donna accoltellata la scorsa notte a Marostica (Vicenza). Secondo unionesarda.it