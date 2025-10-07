Aggredisce i passanti 45enne fermato dai carabinieri con spray al peperoncino

Salernotoday.it | 7 ott 2025

Nel pomeriggio di ieri, in Piazza San Cosimato a Roma, un uomo, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche, ha aggredito una donna e alcuni passanti. Sul posto, per fermarlo, sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Roma Bravetta. L'arrestoL’uomo, nel. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

