Aggredì il suo avvocato in piazza Condannato semina il caos in aula

Aveva pedinato e minacciato il suo avvocato in piazza del Popolo, per poi cercare di entrare con la forza nel suo studio. Ora per Imade O., 43 anni, cittadino nigeriano con una lunga scia di precedenti, è arrivata la condanna: due anni e sei mesi di reclusione per stalking, con il riconoscimento della semi infermità mentale. Nella sentenza il giudice Piervittorio Farinella ha accolto in parte le conclusioni del perito d’ufficio, Antonio Sanza, il quale ha certificato la presenza di "plurimi profili di pericolosità sociale " nel comportamento dell’imputato. L’uomo, seguito dal Centro di salute mentale, era già stato destinatario in passato di misure di sicurezza, ma nessuna si è rivelata sufficiente a contenerne l’aggressività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

