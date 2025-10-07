Agevolazioni prima casa il credito d’imposta non passa agli eredi

I contribuenti che beneficiano delle agevolazioni prima casa hanno la possibilità di alienare l’immobile per il quale hanno ottenuto il beneficio e ottenere un credito d’imposta per un riacquisto. Questa sorta di ulteriore contributo, però, è strettamente personale: non si trasmette agli eredi. A fornire questa particolare indicazione è stata direttamente l’Agenzia delle Entrate, che ha chiarito la posizione di un erede che ha ricevuto in successione la quota di un immobile che aveva acquistato in comproprietà con il coniuge e per il quale, ora come ora, può utilizzare solo parte del credito d’imposta dopo l’alienazione dello stesso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

