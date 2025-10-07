Agente della polizia locale denunciato per peculato
L'accusa è peculato. I carabinieri della polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Perugia hanno denunciato un agente della polizia locale di Gubbio. Le indagini sono partite da una segnalazione di "comportamenti infedeli collegati alla gestione della carta carburante", scrive la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
