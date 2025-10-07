Affleck e Lopez incontro di lavoro al debutto di Kiss of the Spider Woman

Una stretta sul tappeto rosso, sguardi sereni e un'intesa che parla d'arte prima che di passato: Ben Affleck e Jennifer Lopez sono tornati davanti ai flash, insieme per una sera e per lo stesso progetto. Niente retromarcia sentimentale: solo cinema, lavoro, professionalità condivisa a New York, nel segno di "Kiss of the Spider Woman".

