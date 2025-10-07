Affari Tuoi Veronica e la frase sconcertante | Non ne ha bisogno

Liberoquotidiano.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata di  Affari Tuoi  del 6 ottobre 2025, Veronica, impiegata bancaria di Matera e mamma di Agnese, ha conquistato 100.000 euro. Accompagnata dalla sorella Annarita, ha seguito l’istinto, rifiutando l’ultima offerta del Dottore di 30.000 euro, e ha vinto con il pacco numero 9, segnando un altro finale memorabile per il programma.La partita di Veronica è iniziata con difficoltà, eliminando premi importanti come 200.000 e 300.000 euro nei primi sei tiri. Rifiutando un cambio proposto dal Dottore, ha dichiarato: “Questo pacco non mi da particolari emozioni, ma rifiutiamo”. Ha poi eliminato pacchi da 20. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

affari tuoi veronica e la frase sconcertante non ne ha bisogno

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Veronica e la frase sconcertante: "Non ne ha bisogno"

In questa notizia si parla di: affari - tuoi

TEMPTATION ISLAND: UN FENOMENO COME AFFARI TUOI CHE TIENE VIVA LA TV GENERALISTA

RAI VS MEDIASET: “AFFARI TUOI LUDOPATIA? SOLO QUANDO STRACCIA LA CONCORRENZA”

SCOTTI: AFFARI TUOI? LA RUOTA NON STA A GUARDARE. A SETTEMBRE ARRIVANO MEGA PREMI

Affari Tuoi, festa per tutti: “900mila euro vinti”. La serata da record con Veronica - Finale da brividi e altra super vincita di una settimana milionaria: “Chiudono il programma” ... Come scrive libero.it

affari tuoi veronica fraseAffari Tuoi, porta l’avvocato in studio e perde mezzo milione in 5 minuti - Una puntata interessante, che ha visto due sorelle confrontarsi e poi “allontanarsi”: ecco i risultati dei loro bisbigli ... Scrive dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Affari Tuoi Veronica Frase