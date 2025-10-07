Affari Tuoi Veronica e la frase sconcertante | Non ne ha bisogno
Nella puntata di Affari Tuoi del 6 ottobre 2025, Veronica, impiegata bancaria di Matera e mamma di Agnese, ha conquistato 100.000 euro. Accompagnata dalla sorella Annarita, ha seguito l’istinto, rifiutando l’ultima offerta del Dottore di 30.000 euro, e ha vinto con il pacco numero 9, segnando un altro finale memorabile per il programma.La partita di Veronica è iniziata con difficoltà, eliminando premi importanti come 200.000 e 300.000 euro nei primi sei tiri. Rifiutando un cambio proposto dal Dottore, ha dichiarato: “Questo pacco non mi da particolari emozioni, ma rifiutiamo”. Ha poi eliminato pacchi da 20. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
