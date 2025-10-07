Affari Tuoi pubblico preoccupato | Che fine ha fatto Thanat? In studio
Che fine ha fatto Thanat? Al popolo del web non è sfuggita l’assenza prolungata dell'ospite fisso di Affari Tuoi. Un'assenza che coincide con le novità in corso, a partire dall’arrivo di Herbert Ballerina come ospite fisso. Storica "spalla" di Stefano De Martino fin dai tempi di Stasera tutto è possibile, la guest star ha riscosso molto successo soprattutto sul web. Ma in molti ora si chiedono dove sia Thanat, che da quasi due settimane non si fa vedere su Rai 1. "Una domanda mi devasta: ma che fine ha fatto Thanat?" si legge sui social, e ancora: "Ma Thanat e Lupo sono andati in pensione?", "Ma Lupo e Thanat declassati", "Ma Lupo e Thanat? Non vengono" "Lupo e Thanat non vengono più menzionati", "Thanat non si vede più". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
