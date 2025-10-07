Affari Tuoi | La Sfida di Veronica e Annarita tra Sogni e Realtà – Scopri Chi Vince!
Una serata straordinaria per Veronica e Annarita ad Affari Tuoi, all'insegna di sogni audaci e decisioni coraggiose. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
In questa notizia si parla di: affari - tuoi
TEMPTATION ISLAND: UN FENOMENO COME AFFARI TUOI CHE TIENE VIVA LA TV GENERALISTA
RAI VS MEDIASET: “AFFARI TUOI LUDOPATIA? SOLO QUANDO STRACCIA LA CONCORRENZA”
SCOTTI: AFFARI TUOI? LA RUOTA NON STA A GUARDARE. A SETTEMBRE ARRIVANO MEGA PREMI
In access prime time “Affari tuoi” sale al 24,5% di share con 4 milioni 715 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
"Questa sfida mi ha acceso. Quando è andato via Amadeus, pensavano che nella migliore delle ipotesi io mi sarei schiantato. Non mi sono schiantato, è andata bene oltre le aspettative." Stefano De Martino racconta il suo percorso ad Affari Tuoi e ha parlato a Vai su Facebook
Chi è Veronica dalla Basilicata concorrente ad Affari Tuoi stasera 6 ottobre 2025 - Affari Tuoi, lunedì 6 ottobre 2025: questa sera i riflettori si accendono sulla Basilicata, rappresentata da Veronica Giordano, impiegata bancaria originaria di Matera. alphabetcity.it scrive
Quanto hanno vinto stasera ai pacchi di Affari Tuoi? Ecco la partita di Veronica dalla Basilicata minuto per minuto | Puntata 6 ottobre 2025 - I primi giri sono un piccolo shock: tra i pacchi eliminati dalle sorelle finiscono subito tre blu, ma soprattutto tre rossi pesanti, compresi 5 ... Secondo alphabetcity.it