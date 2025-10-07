Affari Tuoi la puntata del 7 ottobre | Francesca dalla Sicilia accetta 65mila euro ma nel pacco c'erano 200mila
Nella puntata di Affari Tuoi del 7 ottobre, Francesca di Adrano ha accettato l'offerta di 65mila euro per realizzare il sogno di comprare casa e uscire dall'affitto. La titolare di una posta privata catanese ha scoperto che nel suo pacco c'erano 200mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
