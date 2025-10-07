Affari tuoi il suggerimento sbagliato di Stefano De Martino | Francesca perde 200mila euro

Non si smette di vincere ad Affari tuoi, seppur si interrompe l’onda fortunata che ha portato i concorrenti della scorsa settimana verso cifre da capogiro. Anche la puntata di martedì 7 ottobre nascondeva un pacco a dir poco ricco, che però è stato rifiutato da Francesca, pacchista dalla Sicilia, che ha seguito il suggerimento arrivatole in sogno dal conduttore Stefano De Martino. Il sogno premonitore con Stefano De Martino. Dopo un inizio partita piuttosto equilibrato e promettente, Francesca, concorrente in arrivo dalla Sicilia e accompagnata dal marito Salvo, rivela di aver ricevuto un suggerimento segreto da Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Dilei.it

Affari tuoi il suggerimento sbagliato di Stefano De Martino | Francesca perde 200mila euro

