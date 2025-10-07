AEW | Rush strizza l’occhio a nuovi membri per LFI

Sono giornate piuttosto frenetiche sul fronte contratti nel mondo del wrestling. Dopo l’addio improvviso di Andrade, che ha lasciato la WWE per tornare in AEW, nella giornata di ieri altri due wrestler messicani hanno salutato le rispettive compagnie. Prima Laredo Kid, che ha lasciato la TNA, poi Santos Escobar, che è stato inserito nella sezione “alumni” dalla WWE dopo aver rifiutato il rinnovo di contratto. Entrambi sono immediatamente disponibili, e in AEW c’è già chi strizza l’occhio a potenziali nuovi acquisti. “È ora di crescere”. Con un messaggio sui suoi profili social, infatti, RUSH ha lanciato un monito. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

