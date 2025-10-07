AEW | Hikaru Shida pronta al rientro dopo i problemi col visto

Tra i tanti nomi che in questi anni hanno rubato la scena nella divisione femminile della AEW, Hikaru Shida è sicuramente uno dei più amati. Tre volte campionessa del mondo nella federazione, nonché campionessa più longeva con il suo primo regno (372 giorni), Shida è assente da novembre dello scorso anno e, dopo molti mesi, sono tanti i fan che si chiedono quando potremo rivederla nella federazione. Problemi risolti e rientro imminente. Finalmente, sembra esserci una buona notizia per Shida: come riportato da Fightful Select, il suo rientro è ormai imminente. E non è legato a motivazioni contrattuali, anzi: l’ex campionessa mondiale ha appena rinnovato il suo contratto, come annunciato in una diretta pochi giorni fa, e sarà legata alla compagnia ancora a lungo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

