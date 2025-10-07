Aeroporto di Firenze le parole di Fratin | Con Tomasi presidente l’ampliamento sarà concreto
Sesto Fiorentino, 7 ottobre 2025 – L’iter per l’ampliamento dell’aeroporto di Firenze ha fatto un passo importante dopo il via libera al masterplan (con 13 prescrizioni) della commissione Via-Vas. E certamente, se alle prossime regionali in Toscana dovesse prevalere il centrodestra, il progetto si concretizzerà. Parole del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Pichetto Fratin che, questo pomeriggio, si è recato allo scalo di Peretola, nel corso di un tour elettorale in vista del voto del 12 e 13 ottobre, insieme al coordinatore regionale Marco Stella: «Qui – ha aggiunto - c’è una parte, un sito natura 2000 che dovrà avere una sua valutazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: aeroporto - firenze
Nuovi voli dall'aeroporto di Firenze
Aeroporto di Firenze: via libera alla nuova pista. Dopo veti e polemiche. Sì della commissione Via-Vas
Aeroporto di Firenze: sì di Metrocittà all’iter per ampliamento. Vota contro solo Avs
L'occhio attento del nostro Chef è la ricetta segreta per un evento di successo. Al Novotel Firenze Nord Aeroporto ogni dettaglio del buffet è curato per sorprendere i tuoi ospiti! Organizza il tuo prossimo incontro con noi! #TakeTime #YourTime #Novotel Vai su Facebook
Aeroporto di Firenze, le parole di Fratin: “Con Tomasi presidente l’ampliamento sarà concreto” - Le parole del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che si è recato allo scalo nell’ambito di un tour elettorale in vista del voto delle regionali ... lanazione.it scrive
Aeroporto Firenze, no di Prato a parere compatibilità ambientale - Ampliamento dell'aeroporto di Firenze, il Comune di Prato non rilascia il parere sulla compatibilità ambientale. Da ansa.it