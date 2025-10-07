Sesto Fiorentino, 7 ottobre 2025 – L’iter per l’ampliamento dell’aeroporto di Firenze ha fatto un passo importante dopo il via libera al masterplan (con 13 prescrizioni) della commissione Via-Vas. E certamente, se alle prossime regionali in Toscana dovesse prevalere il centrodestra, il progetto si concretizzerà. Parole del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Pichetto Fratin che, questo pomeriggio, si è recato allo scalo di Peretola, nel corso di un tour elettorale in vista del voto del 12 e 13 ottobre, insieme al coordinatore regionale Marco Stella: «Qui – ha aggiunto - c’è una parte, un sito natura 2000 che dovrà avere una sua valutazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aeroporto di Firenze, le parole di Fratin: “Con Tomasi presidente l’ampliamento sarà concreto”