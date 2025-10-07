Aereo caduto a Sabaudia funerali solenni per il comandante Mettini e l' allievo pilota Nucheli

(LaPresse) Funerali solenni per il colonnello Simone Mettini e l’allievo pilota Lorenzo Nucheli, morti in un incidente durante un volo di addestramento a Sabaudia. Al 70esimo Stormo di Latina presenti il ministro della Difesa Guido Crosetto e i vertici dell’Aeronautica, colpiti da un lutto raro nella storia dello Stormo di Latina, guidato da Mettini. La morte contemporanea a bordo di un’aereo, di un allievo giovanissimo e di un addestratore in volo, ha infatti rappresentato un evento pressoché unico. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Aereo caduto a Sabaudia, funerali solenni per il comandante Mettini e l'allievo pilota Nucheli

