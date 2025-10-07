Adriano Panatta bacchetta Sinner ed elogia Alcaraz | Bella mossa Carletto hai visto giusto

Adriano Panatta non capisce perché Jannik Sinner non abbia imitato Carlos Alcaraz nella programmazione di questo finale di stagione: "Era proprio necessario questo tour de force?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

adriano panatta bacchetta sinnerSinner, era necessario il tour de force? Chissenefrega di giocare più tornei per diventare numero uno (Panatta) - L’ex tennista Adriano Panatta scrive sul Corriere della Sera: C’è un problema di fragilità nel tennis? Si legge su ilnapolista.it

