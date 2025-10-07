Adriano Panatta bacchetta Sinner ed elogia Alcaraz | Bella mossa Carletto hai visto giusto

Adriano Panatta non capisce perché Jannik Sinner non abbia imitato Carlos Alcaraz nella programmazione di questo finale di stagione: "Era proprio necessario questo tour de force?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: adriano - panatta

Adriano Panatta sull'annuncio del VAR: "Come Piazza Venezia"

Adriano Panatta durissimo su Medvedev: “A livello di testa non c’è più, forse dovrebbe fermarsi”

Adriano Panatta, Ciccio Graziani e Charles Despaigne arrivano a Chieti per "Un campione in famiglia”

I consigli di Adriano Panatta a Jannik Sinner: "Eviti tour de force, ci sta un chissenefrega ogni tanto" - X Vai su X

Lo Squadrone siamo noi! All’Adriano Panatta Racquet Club il padel diventa più di un allenamento: è un percorso che ti porta a crescere, migliorarti e sentirti parte di una vera squadra. Con i nostri Maestri FITP avrai a disposizione: Allenamenti mirati e per Vai su Facebook

Adriano Panatta bacchetta Sinner ed elogia Alcaraz: “Bella mossa Carletto, hai visto giusto” - Adriano Panatta non capisce perché Jannik Sinner non abbia imitato Carlos Alcaraz nella programmazione di questo finale di stagione: "Era proprio ... Secondo fanpage.it

Sinner, era necessario il tour de force? Chissenefrega di giocare più tornei per diventare numero uno (Panatta) - L’ex tennista Adriano Panatta scrive sul Corriere della Sera: C’è un problema di fragilità nel tennis? Si legge su ilnapolista.it