Adolescenti chiusi in una stanza

La voce che sentirete all’inizio della puntata è di Anna. È qui con noi per raccontarci la storia di sua figlia Monica, che da anni soffre di depressione e non riesce a uscire di casa. Nella stessa situazione di Anna si ritrovano centinaia di famiglie. Dal lockdown in poi il disagio psicologico. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: adolescenti - chiusi

Giovedì 11 Settembre a Chiusi si terrà un convegno importante sul tema adolescenti e violenza di genere, organizzato dal Soroptimist Chianciano Montepulciano in collaborazione con il Comune della Città di Chiusi Ne abbiamo parlato per la Presidente Gabr Vai su Facebook

Adolescenti invisibili e città che ascoltano in silenzio: Morlupi smaschera il giallo della solitudine urbana - Nel nuovo romanzo dello scrittore romano una storia di indagini e vite spezzate, tra schermi e chat, dove il vero pericolo è non accorgersi di chi ci sta accanto ... Come scrive msn.com

"Esci da questa stanza": un libro analizza il rapporto tra adolescenti e smartphone - Ne abbiamo parlato con Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva, autore del volume insieme a Barbara Tamborini ... Segnala rainews.it