Addio maestro ci mancherai Lutto nel cinema | addio a un grande nome l’annuncio dal figlio
Si è spento a 92 anni a Manhattan uno dei più grandi innovatori del cinema sperimentale, un maestro che ha ridefinito per oltre settant’anni il modo stesso di guardare alle immagini in movimento. La notizia della sua morte è stata confermata dal figlio Azazel, regista anch’egli, che ha ricordato come il padre abbia continuato a lavorare fino all’ultimo giorno della sua vita, portando a termine alcuni dei suoi più recenti esperimenti visivi, gli “eternalisms”, poco prima del ricovero in ospedale. Figura di culto e mentore di generazioni di artisti, era considerato da molti un “titano del cinema sperimentale americano”, come lo definì il Film at Lincoln Center. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
