Addio alla riqualificazione della scuola di via Scialoia Fallisce nel silenzio di Palazzo Marino il principale progetto di edilizia scolastica a carico del Pnrr

La ricostruzione del complesso scolastico via Scialoiavia Trevi nel quartiere Affori doveva essere "il progetto pilota di tutte le future scuole dell'era moderna" di Milano. Un'opera che segna la via. Per questo i 49 milioni di euro preventivati, 19 dei quali provenienti da risorse del Comune di Milano, il resto dal Pnrr, sembravano tanti sulla carta, ma soldi ben spesi. Il progetto prevedeva infatti di abbattere tutti gli edifici esistenti e ricostruirli, per far spazio a un asilo nido per 70 bimbi, una scuola dell'infanzia per 270 bambini e una primaria e una media. Erano previsti anche un Civic Center con palestra, biblioteca e auditorium aperti alla comunità.

