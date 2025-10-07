Addio agli allegamenti al via il cantiere nel parcheggio

Monzatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stop agli allagamenti in piazza: al via il cantiere per evitare che l’area, al primo acquazzone, finisca a mollo. Succede a Giussano, dove nelle prossime ore inizieranno i lavori nell’area parcheggio di piazzale Aldo Moro (compresa fra via Milano e via Porta), vicino al municipio, al comando. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

