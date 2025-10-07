Addio a uno dei re della montagna | se ne va Bill Darman

Chi conosce e frequenta le montagne tra il Trentino e il bellunese, in particolar modo le Dolomiti e l’area della Marmolada, non può non essersi imbattuto almeno una volta in Ivan Darman, per tutti Bill. Lo storico gestore del rifugio Capanna Bill che si erge a 1.750 metri tra Passo Fedaia, Malga. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: addio - montagna

L’ultimo commosso addio a Stagi, morto in montagna: “Sulle vette Marco trovava la gioia”

Mandello: addio al Barissa, una vita trascorsa amando la montagna

Mandello: addio al Barissa, una vita trascorsa amando la montagna

https://www.radiopiu.net/wordpress/addio-a-ivan-darman-un-uomo-dal-sorriso-di-montagna/ Vai su Facebook

Stroncato da un terribile male, addio al gestore di Capanna Bill ai piedi della Marmolada: Ivan Darman è morto a 52 anni - Se n’è andato così Ivan Darman, per tutti Bill (battezzato così perché gestiva Capanna Bill ai ... Da ildolomiti.it

Ivan Darman, morto il re del Rifugio “Capanna Bill”: l'amore per la montagna e la malattia che non gli ha lasciato scampo - Val Pettorina in lutto per l’immatura scomparsa di Ivan Darman per gli amici “Ivan Bill”, 52 anni portato via da un tumore che lo aveva colpito da tempo. Segnala msn.com