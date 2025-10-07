Arezzo piange Gualberto Gualdani, scomparso a 79 anni. Geometra, capo area del Comune e grande appassionato di storia e ambiente, Gualdani ha dedicato la vita a Ponte Buriano, il ponte raffigurato sullo sfondo della Gioconda di Leonardo da Vinci. Sempre attivo nella valorizzazione del territorio, di recente aveva raccontato al Corriere di Arezzo le sue battaglie e i nuovi progetti per il ponte, tra viabilità, segnaletica e iniziative culturali. Pochi giorni fa aveva consegnato un opuscolo ai partecipanti del raduno Tazio Nuvolari, promuovendo ancora una volta la storia del monumento. Il funerale si terrà giovedì alle 15 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Cincelli, con camera ardente all’ospedale San Donato. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Addio a Gualberto Gualdani, il custode di Ponte Buriano