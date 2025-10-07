Addio a Gualberto Gualdani anima di Ponte Buriano

È scomparso improvvisamente Gualberto Gualdani, anima di Ponte Buriano, è morto domenica stroncato da un infarto. Aveva 79 anni.Il funerale si terrà giovedì 9 ottobre, alle ore 15, nella chiesa di Santa Maria Assunta a Cincelli. La camera ardente è allestita all'ospedale San Donato. Gualdani. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: addio - gualberto

Addio a Gualberto Gualdani, il custode di Ponte Buriano

