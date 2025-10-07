Addio a Carmela Cipro vigilessa incinta si toglie la vita | ‘Due vite spezzate una comunità in lutto’

Un gesto estremo che lascia attoniti, choc a Sant’Arpino e Frattamaggiore. Una tragedia che nessuno riesce a comprendere ha sconvolto Sant’Arpino e Frattamaggiore nella mattinata di ieri. Carmela Cipro, 30 anni, agente della Polizia Municipale in servizio presso il comando di Frattamaggiore, si è tolta la vita nella sua abitazione di via Matilde Serao. Era incinta di otto mesi, in attesa del suo primo figlio. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane donna si sarebbe uccisa con la pistola d’ordinanza, l’arma che usava ogni giorno per lavoro. Inutili i tentativi dei soccorritori, giunti immediatamente dopo l’allarme lanciato dal marito, un architetto di Aversa, che l’ha trovata riversa a terra in una pozza di sangue. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Addio a Carmela Cipro, vigilessa incinta si toglie la vita: ‘Due vite spezzate, una comunità in lutto’

Chi era Carmela, la giovane vigilessa che si è tolta la vita: era incinta di 8 mesi - Si chiamava Carmela Cipro la vigilessa, incinta di otto mesi, in servizio a Frattamaggiore, originaria di Sant’Arpino, che si sarebbe tolta la vita all’interno del suo appartamento. Come scrive msn.com

La vigilessa Carmela Cipro si toglie la vita all’ottavo mese di gravidanza - FRATTAMAGGIORE / SANT’ARPINO – Due comunità sconvolte, un dolore che non trova parole. Riporta casertakeste.it