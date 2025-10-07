Adani | Conte ha cambiato pelle Ora osa di più e ha portato il Napoli a un livello superiore

"> Lele Adani si inchina al nuovo volto del Napoli di Antonio Conte. Nel corso del podcast Viva el Fútbol, l’ex difensore e opinionista ha analizzato la vittoria in rimonta degli azzurri contro il Genoa, individuando nella mano del tecnico la chiave di un cambiamento profondo. «Il Napoli non ha tirato in porta per un’ora, poi è cambiato tutto» – ha raccontato Adani – «Conte in conferenza ha detto che bisogna attaccare di più, anche a costo di subire di più. Cinque anni fa non lo avrebbe mai detto. È un altro Conte, uno che vuole osare e che capisce che oggi il coraggio può pagare più della prudenza». 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Adani: «Conte ha cambiato pelle. Ora osa di più e ha portato il Napoli a un livello superiore»

